Melissa Satta, mentre gioca Berrettini... beccata così in tribuna, foto "drammatica"

09 luglio 2023 a

a

a

Un campione rinato e ritrovato, Matteo Berrettini, che avanza a Wimbledon dopo aver battuto in tre set il tedesco Zverev, per certo non l'ultimo arrivato. E così ecco che il romano vola agli ottavi di finale, dove se la vedrà con Carlos Alcaraz, numero uno al mondo.

Contro Zverev, Berrettini ha giocato alla grande, fino al tie-break con cui ha vinto il terzo e decisivo set. E, sulle tribune, ecco Melissa Satta, la sua compagna, che seguiva i match nel box riservato all'entourage dell'atleta, dove insieme alla showgirl si trovavano l'allenatore del tennista azzurro e il suo staff.

"Jannik Sinner favorito dagli organizzatori": Wimbledon, l'ora del fango

Melissa Satta in tribuna appariva tesissima: ogni punto vissuto con enorme tensione. E le telecamere hanno spesso e volentieri indugiato su di lei, mostrandone le espressioni che variavano dalla profonda sofferenza all'assoluta gioia. A vittoria conseguita, come Berrettini, ecco esplodere tutta la gioia di Melissa Satta.