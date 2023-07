Lukaku? "Lui alla Juve, chi arriva all'Inter": uno scambio pazzesco

11 luglio 2023 a

L’Inter è al momento lontana, ma Romelu Lukaku ha comunque voglia di dire addio al Chelsea e di tornare in Italia. E la sua questione continua a tenere banco in questo calciomercato estivo. Il Corriere dello Sport, a firma Ivan Zazzaroni, intanto ha lanciato lunedì la bomba: Big Rom ha trovato sul finire di giugno un accordo con la Juventus, motivo per cui per ben due volte in questi giorni ha rifiutato le ricchissime proposte dell'Al Hilal in Arabia Saudita. Il Chelsea però ha fretta, è piuttosto irritato, e attende un'offerta dei bianconeri, che sono vincolati dall'addio di Dusan Vlahovic. E secondo il Corriere dello Sport, l’attaccante serbo piace a diverse squadre in Europa, dai Blues, al Psg, passando per il Bayern, ma non sembra essere la prima scelta di nessuna di queste squadre. Ma senza l'addio dell'ex Fiorentina difficilmente la Juventus potrà tentare il colpo Lukaku.

Guardian: scambio Lukaku-Vlahovic, la richiesta del Chelsea

L'autorevole Guardian, però, nelle ultime ore ha pubblicato sul suo sito gli elementi della proposta della Juventus per vendere Vlahovic al Chelsea: scambio tra Lukaku, 30 anni, e 21 milioni di sterline, circa 25 milioni di euro, per Dusan, che di anni ne ha 23, cioè sette in meno del belga. Sempre il tabloid inglese ricorda l’offerta dell'Al-Hilal e aggiunge che a Todd Boehly, proprietario del Chelsea, è giunto anche l'interessamento del Psg per il centravanti belga.

Intanto oggi, martedì 11 luglio, per il secondo giorno di ritiro della Juve è arrivato anche Paul Pogba al JMedical, dove è iniziata per la Juve la seconda giornata di visite. Dopo l’accoglienza da stadio di lunedì per Dusan Vlahovic, Bremer, Allegri e altri, continuano gli esami di rito previsto per giocatori e staff. Già di prima mattina, accolti da diversi tifosi, sono arrivati per effettuare i test Gatti e Alex Sandro, seguiti da Locatelli e Kean e poi da Rugani, dal giovane Sersanti e da Kaio Jorge. Poi è stato il turno di Fagioli e di Pogba, accolto dall'entusiasmo dei presenti.