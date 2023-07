Michael Schumacher? No: la foto scattata poche ore fa sconvolge i tifosi Ferrari

13 luglio 2023 a

Ha vinto la 24 Ore di Le Mans in coppia con Alessandro Pier Guidi e Antonio Giovinazzi, sulla Ferrari Hypercar #51 ritornata quest’anno nel Wec. James Calado è così entrato nella storia, ma una fotografia scattata all'Autodromo di Monza poco prima della parte della 6 Ore di Monza di scorso weekend è immediatamente diventata virale sui social network facendo il giro del mondo. Il motivo è molto semplice: il soggetto della foto sembra essere il leggendario pilota di Formula 1 Michael Schumacher che, dopo l'incidente sugli sci del 2013 che ha stravolto la sua vita, non è più apparso in pubblico con pochissime notizie sulle sue condizioni in questi nove anni.

Sembra Schumacher, ma è Calado. Gli utenti: “Ho i brividi”

La foto scattata dalla giornalista Giulia Toninelli ovviamente non immortala il mitico Kaiser, ma Calado. Il britannico è stato catturato dall'obiettivo della giornalista mentre con la tuta da gara rossa del Cavallino abbassata, di profilo, è appoggiato alla sua 499P con lo sguardo fiero rivolto verso il vuoto. Cioè una posa in cui molte volte è stato immortalato il sette volte campione del mondo della Formula 1. A ciò si aggiunge inoltre l'incredibile somiglianza tra il profilo sinistro del volto di James Calado e quello di Michael Schumacher.

Inevitabili le reazioni social. In molti gli utenti che hanno commentato sotto al posto originale: "Ho i brividi", "Ho avuto un colpo al cuore", "È impressionante", "Avrei giurato fosse Schumy”. Purtroppo, però, è la realtà di sempre. Schumi allettato in casa sua e Calado che, seppur similissimo, non ha nulla come legame con il tedesco, fatto eccezione l’onore di poter guidare per la Ferrari.