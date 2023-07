Carlos Sainz spinto, rissa con Gasly in diretta tv: "Poveretto!"

Roberto Tortora 10 luglio 2023 a

Quello di Silverstone 2023 non rimarrà alla storia come un gran premio da ricordare per la Ferrari, che ha concluso la gara in nona e decima posizione con Charles Leclerc e Carlos Sainz. Un altro anno difficile, insomma, all’ombra della Red Bull che, invece, può ancora festeggiare l’ennesima vittoria di Max Verstappen. Come se non bastasse, nel dopo-gara Sainz, che in terra d’Albione l’anno scorso aveva trionfato, quest’anno invece ha avuto addirittura anche un alterco con Pierre Gasly durante le interviste di rito.

Il nervosismo nasce in gara, dopo il pit stop di Sainz che causa al pilota della Rossa uno scalo di posizioni, infilato da Perez, Albon e lo stesso Leclerc. Nella confusione, arriva anche Gasly che prova a infilarsi e si posiziona davanti allo spagnolo. Una bella manovra, che però il francese non chiude totalmente, favorendo così il ritorno del ferrarista, che alla fine si riprende la posizione. Il pilota Alpine sarà costretto poi al ritiro e si è infuriato, perché sostiene di essere stato chiuso dal rivale in maniera scorretta.

Una rabbia che sfoga nel box interviste, dove vede Sainz che sta parlando con una televisione e lo strattona con la spalla, lo spinge e lo addita dicendo: “Non mi stringere così”. Sainz, dal canto suo, continua a parlare senza guardare il rivale e commenta con il giornalista in modo sprezzante: “È un poveretto”, e poi ride. La sensazione è che al prossimo appuntamento, a Budapest nel weekend tra il 21 e il 23 Luglio, ne vedremo ancora delle belle. Sperando, però, che la distanza tra la Ferrari e l’Alpine sia così ampia da non rischiare di mettere a contatto i due piloti. E che porti, finalmente, un po' di soddisfazione in gara ad un cavallino sempre meno rampante e sempre più zoppicante.