Lewis Hamilton? "Tutta la notte nel privè del nightclub con...": roba piccante

Lewis Hamilton-Shakira: un binomio che sembra crescere nel tempo. Dopo Barcellona, l’ex moglie di Gerard Piqué e il pilota Mercedes sono stati pizzicati al Tape London, una delle discoteche più esclusive di Londra. Il tutto al termine del GP di Silverstone. Nulla di strano se non fosse che, secondo quanto riporta il tabloid The Sun, Lewis Hamilton per quasi tutta la notte sarebbe stato nel privé del nightclub in compagnia della popstar Shakira, alimentando così le voci su una possibile relazione che i due però non hanno mai confermato ufficialmente.

Dal GP di Miami a quello di Silverstone: diverse le visite di Shakira a Hamilton

I rumors sono nati per la prima volta in occasione del GP di Miami, quando cioè la bellissima cantante colombiana per la prima volta era comparsa nel paddock della Formula 1 ospite proprio del sette volte campione del mondo, con cui poi, dopo la gara, ha fatto un giro in barca. Poi il successivo GP di Spagna a Barcellona, con Shakira nuovamente ospite al box Mercedes e poi andata a cena con Lewis Hamilton e altri amici. Dopo aver saltato il GP del Canada e quello d'Austria, Shakira è tornata nel paddock della Formula 1 a Silverstone per seguire la gara di casa del suo amico britannico. Anche in questo caso i due dopo la gara hanno passato delle ore insieme.

La serata londinese di Shakira e Hamilton, la notte finita in due hotel diversi

E da qui la comparsata al nightclub Tape di Londra, con la cantante che è stata quasi tutto il tempo nel privé affittato da Lewis Hamilton e dal suo entourage a parlare con il pilota di F1, alzandosi ogni tanto a ballare vicino al suo tavolo. Secondo la testimonianza raccolta da The Sun, era evidente ci fosse una certa complicità ed entrambi apparivano molto divertiti dalla situazione. I due però non hanno lasciato la festa insieme: alle 3:30 infatti Shakira avrebbe lasciato la discoteca accompagnata da un autista che aveva chiamato al telefono qualche minuto prima e avrebbe fatto rientro all'Hotel Café Royal, dove alloggiava durante il suo soggiorno londinese, mentre Lewis Hamilton sarebbe rimasto nel nightclub fino alle sei del mattino prima di andare a dormire all'Hotel The Rosewood.