Handanovic, addio al veleno: "In un mondo di ipocriti...", che bordata

Dopo undici anni di onorato servizio, Samir Handanovic non difenderà più i pali dell’Inter. Il portiere sloveno è ufficialmente svincolato, ma a 39 anni non sembra intenzionato a smettere, nonostante le ultime stagioni siano state difficili dal punto di vista delle prestazioni. Handanovic ci ha tenuto a scrivere un lungo messaggio per congedarsi dall’Inter e dai suoi tifosi. “Sono amareggiato e triste ma nello stesso tempo felice di aver reso un sogno realtà per tanto tempo”, ha esordito.

“Tante battaglie - ha proseguito - sfide vinte e sfide perse, delusioni e gioia. Essere se stessi per me conta più di tutto nel nostro mondo (calcistico intendo) degli ipocriti, ho cercato di essere uomo prima di calciatore. Ringrazio tutti. I compagni di tanti anni in nerazzurro, allenatori, staff, medici, fisioterapisti, magazzinieri tutti i collaboratori, i presidenti e i dirigenti di questi anni che sono stati così diversi, che ho vissuto in maniera così profonda e con un senso di appartenenza così forte da non poterlo immaginare prima. Ringrazio il nostro angolo di magazzino dove si vincevano partite perse e festeggiavano quelle vinte, anche se tanti non capiranno mai…”.

Poi il messaggio diretto ai tifosi: “Un ringraziamento speciale lo voglio dedicare alla Curva Nord. Oltre all’amore per questi colori ci ha accomunati il modo diretto, pratico, onesto e coerente di vedere il calcio che non è quello di parole e chiacchiere. L’attitudine. Perché ho sempre avuta chiara in me la consapevolezza della differenza e del differente rispetto che merita chi paga per giudicare e commentare, anche sbagliando, e chi per farlo, nei diversi modi possibili, viene pagato”.