Gigio Donnarumma? "È pura follia": l'ultima cannonata, chi vuota il sacco

Gigio Donnarumma lontano dal Psg. Il team Raiola dice no in una intervista con la redazione online di Spormediaset. Non è in discussione che l’ex Milan lasci il club parigino, come ha confermato Enzo Raiola, cugino dello scomparso Mino. Rimasto sorpreso dopo aver letto quanto riportato da alcuni giornali, secondo i quali il portiere azzurro sarebbe nel mirino del nuovo tecnico Luis Enrique. Lo spagnolo non gradirebbe — questo è stato scritto — la scarsa dimestichezza nel gioco coi piedi di Donnarumma. "È pura follia — attacca Raiola —, Luis Enrique stravede per Gigio e lo ritiene essenziale per portare il Psg ai vertici del calcio europeo”.

Raiola: “Dirigenti Psg hanno riso per il tono di certi articoli usciti in Italia”

"Gli stessi dirigenti, il direttore sportivo Campos in testa — prosegue Raiola — hanno sorriso quando gli ho riportato il tono degli articoli pubblicati in Italia”. Il Psg ha cominciato la preparazione in vista della prossima stagione da qualche giorno, mentre Donnarumma sta consumando gli ultimi giorni di vacanza in Sardegna e non vede l'ora di riunirsi ai compagni per cominciare il suo terzo anno parigino.

L’Equipe scriveva: Donnarumma non convince Luis Enrique per il possesso coi piedi

Secondo le voci che erano circolate le ultime ore, Luis Enrique avrebbe nutrito seri dubbi sul portiere della nazionale italiana, dubbi svelati da L'Equipe e che riguardano lo storico punto debole dello stabiese, che costò al Psg la sanguinosa eliminazione dalla Champions di due anni fa a Madrid, col pallone perso goffamente sul pressing di Benzema: la capacità di giocare la palla con i piedi e far partire l'azione dal basso, punto ritenuto imprescindibile da Luis Enrique, per il quale il possesso della sfera è un canone assoluto da osservare. Prima della smentita del suo agente.