Inter, la frase di Lukaku che umilia i nerazzurri: tifosi inferociti

16 luglio 2023 a

a

a

In queste ore sta diventando virale l'intervista di Romelu Lukaku in cui di fatto giurava eterna fedeltà all'Inter. In un colloquio di qualche tempo fa l'attaccante disse: "Io al Milan o alla Juve? Mai, mai, mai".

Parole che ora suonano beffarde con l'Inter che si ritrova uno degli attaccanti di punta della scorsa stagione con un piede verso Torino. A quanto pare Lukkau e il suo agente avrebbero giocato su più tavoli e così mentre cercavano di trovare un accordo con i nerazzurri, ne avevano già uno in mano con la Juventus. Una vicenda, questa, che ha fatto imbufalire i dirigenti nerazzurri che da qualche giorno non riescono a mettersi in contatto con l'attaccante.

Hojlund, addio Atalanta: "Ha detto sì", con chi passa il "nuovo Haaland"

Adesso Lukaku dovrà rispondere alla convocazione di Pochettino al Chelsea. Ma il suo futuro resta in bilico e sempre di più è sulla via dello Stadium. La Juventus è in cerca di un attaccante di peso per poter sostituire Vlahovic che molto probabilmente approderà a Londra proprio al Chelsea. Ma in questo ore sui social il bersaglio del tifo nerazzurro resta proprio Lukaku che di fatto si ritrova ormai abbandonato da tutti coloro che credono nei colori dell'Inter. Il finale triste di una storia che ai tempi di Conte era partita col piede giusto.