Inter, Mentana guida la sommossa anti-Lukaku: "Quando è entrato si è capito..."

Il caso Lukaku è ormai esploso e di fatto l'Inter deve fare i conti con una grana imprevista: uno dei suoi attaccanti di punta potrebbe vestire la maglia dei rivali della Juventus. Infatti dietro il silenzio dell'agente del giocatore e quello dello stesso Lukau potrebbe esserci una trattativa in fase avanzata dei bianconeri che potrebbero scippare Lukaku al Chelsea per 40 milioni di euro.

E di fatto i tifosi nerazzurri sono inviperiti e così sta diventando virale lo sfogo durissimo di Enrico Mentana, uno dei nerazzurri più accaniti: "Per carità, magari sono l'unico; ma la possibilità che Lukaku lasci l'Inter mi lascia assolutamente indifferente. Dalla memoria mi riaffiorano più i gol decisivi sbagliati che quelli fatti, nell'Inter, nel Chelsea, nella sua nazionale. Nessuno è insostituibile, figuriamoci lui. E poi, se nella partita più importante degli ultimi anni è stato tenuto in panchina, e quando è entrato si è capito perché, tanto centrale nel progetto di Inzaghi non deve poi essere".

Parole che in un istante sono diventate virali sui social. E a quanto pare la rivolta dei tifosi nerazzurri è solo all'inizio. In queste ore su tutte le piattaforme Lukaku è diventato un bersaglio facile dei tifosi nerazzurri che temono un tradimento dietro l'angolo.