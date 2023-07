Inter, Lukaku è sparito: "Dirigenti furibondi", cosa c'è dietro il telefono staccato

15 luglio 2023 a

Una storia davvero incredibile. Romelu Lukaku che aveva giurato fedeltà all'Inter adesso è sparito nel nulla insieme al suo agente. Entrambi sono irreperibili. L’attaccante belga, che si era promesso sposo ai nerazzurri, a quanto pare nelle ultime ore non ripsonde più al telefono ai dirigemti nerazzurri che sono in pressing sul Chelsea per portare a Milano definitivamente il giocatore. E ad essere irreperibile è anche l’avvocato Sebastien Ledure, ovvero il legale che ne cura gli interessi. Pare che dietro questo silenzio improvviso possa esserci un forte interessamento della Juventus.

E così, secondo alcune indiscrezioni riportate dal Corriere, dalle parti della sede dell'Inter sarebbero letteralmente furibondi. A quanto pare mentre Lukaku flirtava con la sua ex squadra, il legale giocava un'altra partita da un'altra parte, nei pressi di Torino. I bianconeri hanno formalizzato al Chelsea un’offerta da 40 milioni complessivi. Una mossa che sta ribaltando completamente il calciomercato di casa nostra. E quando i dirigenti dell'Inter hanno scoperto la trattativa qualcuno si sarebbe lasciato andare a qualche commento inviperito. In questo affare c'entra anche Dusan Vlahovic. Infatti il bianconero dovrebbe approdare al Chelsea nell'ambito della affare Lukaku. Insomma il caso è aperto. E di sicuro in questo mercato estivo (finalmente) ne vedremo delle belle.