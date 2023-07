Lukaku, tradimento totale all'Inter: pare che con la Juve... l'ultimo sfregio

19 luglio 2023 a

Romelu Lukaku aspetta a Londra la chiamata della Juve. Così scrive Il Corriere dello Sport. Nessuno strappo, nessun braccio di ferro con il Chelsea, l’attaccante belga ha preferito non forzare la mano e mettersi a disposizione dei Blues. Non indosserà più la maglia del club londinese, che risulta ancora il suo club ma ormai in maniera puramente formale. Lukaku è atterrato all’aeroporto di Luton con un volo privato, quindi, si è subito diretto a sud, destinazione Cobham, dove si trova il centro sportivo del Chelsea. Qui ha varcato i cancelli nel primo pomeriggio, iniziando ufficialmente la sua preparazione fisica in vista della stagione.

Lukaku, allenamento a Londra con Aubameyang e Ziyech. E anche Pochettino conferma la cessione

Ma per lui è stato un inizio anomalo. Ha condiviso il campo solo con Aubameyang e Ziyech, gli altri due giocatori della rosa in attesa di nuova collocazione. I tre si sono allenati con alcuni allenatori delle giovanili dal momento che Pochettino e il suo staff si trovano in tour con la prima squadra negli Stati Uniti. Non rientrando nei panni del tecnico argentino, Lukaku, Aubameyang e Ziyech continueranno ad allenarsi da soli fino a quando non avranno trovato una nuova squadra. Come confermato di recente dallo stesso Pochettino, commentando la situazione dei tre fuori rosa: “Quando decisioni di questo tipo vengono prese, significa che il giocatore e il club stanno lavorando assiduamente per trovare la migliore soluzione possibile”.

Lukaku-Chelsea, strade divise per la terza volta

Sono gli agenti della Roc Nation insieme all’avvocato Ledure, che detengono il mandato di Lukaku, ad avere le carte in mano. Quello che è certo è che tra Lukaku e il Chelsea le strade si disieranno per la terza volta nella carriera del belga. La prima, nell’estate del 2012 quando era ancora un giovane di belle speranze in attesa della consacrazione: il tecnico dell’epoca, Villas-Boas, decise di mandarlo in prestito, al West Bromwich, quindi la cessione a titolo definitivo all’Everton. E infine, nelle prossime settimane dopo il grande ritorno, nell’estate 2021, quando il Chelsea aveva pagato il suo cartellino all’Inter oltre 100 milioni di euro, il quarto acquisto più costoso della storia della Premier. Eppure il suo imminente nuovo addio non ha suscitato particolari rimpianti né nostalgie tra i tifosi dei Blues, che nelle ultime settimane si sono scatenati sui social tra ironie e sarcasmo per il rendimento deludente, con 8 gol in 26 apparizioni. Da qui il ritorno all’Inter, club in cui doveva tornare prima di creare caos e di venire scaricato dalla società del Biscione. Ora Lukaku aspetta la Juve, sperando in un arrivo a Torino.