Massimo Mauro, infarto mentre giocava a padel: "Operazione d'urgenza"

Ore di apprensione e paura per Massimo Mauro. L'ex calciatore di Napoli e Juventus tra anni Ottanta e Novanta è stato colpito da un infarto e sottoposto a un intervento d'urgenza a Catanzaro, dove gli è stata praticata un'angioplastica. Il 61enne, oggi apprezzato commentatore in tv, ha accusato un malore mentre giocava a padel ed è stato soccorso da un medico e poi trasportato in ospedale. L'ex fantasista ora sta bene ed è tenuto costantemente sotto controllo dai medici, come ha riferito lui stesso alla "Fondazione Vialli e Mauro per la Ricerca e lo Sport".

Grande amico di Gianluca Vialli, Mauro lo scorso dicembre era stato uno dei pochi "intimi" a essere ricevuto a Londra al capezzale dell'indimenticabile campione di Sampdoria e Nazionale, stroncato da un tumore al pancreas dopo una lotta durata cinque anni. L'emozione di Mauro è stata grande, anche per l'impegno comune che lo univa a Gianluca sul piano della beneficenza e della solidarietà. In carriera, Mauro può vantare un record assoluto: aver giocato insieme ai tre più grandi numeri 10 non solo della Serie A o dei dorati anni Ottanta, ma dell'intera storia del calcio: il brasiliano Zico all'Udinese, il francese Michel Platini alla Juventus e Diego Armando Maradona a Napoli.