Bonucci, la foto che fa esplodere il caso alla Juve: sfregio ad Allegri

Massimiliano Allegri vuole Romelu Lukaku come punta della sua Juve, ma Cristiano Giunti ora pensa solo a cedere: Bonucci, Arthur, McKennie. La notizia dell’ex capitano fuori rosa ha creato un grande dibattito nell'ambiente bianconero e, se una parte della tifoseria non ha apprezzato questa scelta, alcuni hanno compreso il punto di vista della società. Oltre al difensore sono sul piede di partenza anche altri calciatori come Zakaria, Arthur, McKennie, Pellegrini e Pjaca. Su alcuni di loro Giuntoli si è espresso così: "McKennie non abbiamo mai detto fosse fuori progetto, ci sono dei ragazzi sul mercato e altri che sono fuori. Zakaria e Arthur li stiamo trattando con altri club, anche Bonucci ma non c'è nulla che gli aggrada ad oggi”.

Bonucci e la foto con gli esuberi della Juve. Ma c’è “l’intruso” Kean

Qualche ora fa proprio Bonucci ha pubblicato una foto pubblicata tra le proprie storie Instagram con altri calciatori considerati ‘esuberi' dalla Juve ma tra loro c'era un intruso. Si tratta di Moise Kean. L'attaccante si è allenato insieme ai calciatori, fuori rosa ma la sua presenza in palestra non è legata al mercato: per questo motivo è finito nella stories dell'ex capitano. Il classe 2000 ha infatti accusato un fastidio al flessore e si è allenato a parte, ma dovrebbe comunque partire con i compagni per la tournée negli Stati Uniti.

"Ci stai?": la richiesta (umiliante) della Juventus: si apre il caso Pogba

Giuntoli conferma Kean: “Abbiamo attaccanti forti”

Anche Cristiano Giuntoli ha confermato la sua importanza nel corso della sua conferenza stampa di presentazione: “Lukaku? Stiamo sondando il mercato come presa d'informazione, poi i giornali ci ricamano. Ma noi stiamo puntando forte su Vlahovic, Chiesa, Kean e Milik. Noi siamo convinti di avere una squadra competitiva e attaccanti forti. In questo momento non mi sento di dire niente perché siamo agli inizi del mercato. Oggi il mercato in entrata della Juve è finito, stiamo lavorando alle uscite e nient'altro".