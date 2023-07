Donnarumma e compagna legati, pestati e derubati a casa loro: come li ritrovano

21 luglio 2023 a

a

a

Una notte di puro terrore per Gigio Donnarumma, portiere della nazionale italiana e del Psg. Infatti l'estremo difensore è stato vittima di una rapina subita mentre si trovava in casa con la sua compagna, nell'ottavo arrondissement di Parigi.

I banditi hanno fatto capolino nella sua abitazione nella notte appena trascorsa, quella tra giovedì e venerdì: a rilanciare la notizia per primo il sito francese Actu 17. Secondo quanto si apprende, Donnarumma e la compagna sarebbero stati anche vittime di violenze da parte dei ladri, i quali hanno poi lasciato l'abitazione con un bottino il cui valore stimato è di circa 500mila euro.

Il portiere e la sua donna sono stati legati, dunque sono riusciti a fuggire e a riparare in un hotel di lusso che si trovava nei pressi della loro abitazione, il tutto alle 3.20 del mattino. Il personale dell'hotel ha subito chiamato le forze dell'ordine, mentre la coppia era in stato di choc. Dunque Donnarumma, 24 anni, e la sua compagna sono stati portati in ospedale per ricevere le cure necessarie.