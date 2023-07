Arabia Saudita? Bella, ma non ci giocherei: una squadra vale l'altra...

Fabrizio Biasin 22 luglio 2023 a

L’ultima dall’Arabia Saudita riguarda Lautaro Martinez. Secondo i beninformati media argentini «una società saudita avrebbe offerto 60 milioni all’anno per 4 anni all’attaccante dell’Inter. Nessuna trattativa con i nerazzurri perché il giocatore non ha aperto alla cessione».

Al netto della notizia che fa certamente impressione (240 milioni, son matti), la cosa che sorprende è l’importanza data al club interessato. Cioè, nessuno si pone il problema («andrà a giocare all’Al-Nassr? Oppure all’Al-Hilal? O magari all’Al-Ahli? O addiruttura all’Al-Shabab?»), perché in fin dei conti una squadra vale l’altra.

E anche per i giocatori stessi fa nessuna differenza, perché fondamentalmente sanno di andare a “non giocare” in un “non campionato”. Basta che paghino. E tanto. Che amarezza (per noi, loro incassano).