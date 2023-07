Federica Pellegrini, "l'amore si fa in tre". Copertina bomba di Signorini

25 luglio 2023 a

"Il nostro amore si fa in tre". Dopo Dagospia, arrivano Chi e Alfonso Signorini a confermare lo scoop rosa dell'estate: Federica Pellegrini è incinta. La copertina del magazine funge, per così dire, da "prova visiva" e lascia poco all'immaginazione: la Divina, 35 anni, appare in costume da bagno al mare con un pancina molto più che sospetto. Lei e il marito Matteo Giunta, suo ex allenatore sposato poco meno di un anno fa, aspettano un bebè.

Era stato Dagospia come detto, qualche giorno fa, a sganciare la bomba suggerendo come già dalle foto pubblicate dalla ex nuotatrice, gloria delle vasche italiane e mondiali, emergesse la dolce verità. Nulla di ufficiale, certo, anche se Giunta poche ore dopo sembrava confermare pubblicando tra le sue storie su Instagram la foto di un bigliettino per augurare buona colazione, non solo alla moglie. "Buongiorno amori miei, torno presto". Più chiaro di così...

Ora ecco la "Cassazione" di Signorini: Chi in edicola mercoledì scodella le inequivocabili foto di una Pellegrini dalle curve "esplose". Dopo le nozze, e tornati dall'avventura dell'adventure show di Sky Pechino Express vissuto in coppia, la Divina Fede e Matteo non avevano nascosto il desiderio di metter su famiglia. "La bellezza di avere figli è una cosa ineguagliabile nella vita", aveva detto la pluri-campionessa olimpica ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa. Pare essere arrivato il momento.