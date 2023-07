Cristiano Ronaldo, "dov'è finito?": soldi, sospetti sul portoghese

26 luglio 2023 a

a

a

Per la nuova stagione, l’Al Nassr ha presentato le nuove divise ufficiali con un video promo sui propri account social. Ma quello che ha sorpreso di più gli utenti del web e che sui social non è comparso Cristiano Ronaldo come testimonial. E i tifosi, preoccupati, hanno inondato di domande i commenti al filmato per il loro calciatore che, arrivato a gennaio scorso, ha aumentato la visibilità mediatica del calcio arabo e di tutto il movimento medio orientale. Tutti i nuovi acquisti come Marcelo Brozovic, Alex Telles e Seko Fofana, sono apparsi con le nuove maglie ma ciò che ha lasciato stupore e ansia è stata l’assenza del portoghese.

“Ronaldo non c’è, cosa significa?”

"No, Ronaldo mi accorgo che non c'è… Chissà cosa significa". "Dov'è Ronaldo?" ha scritto subito un altro, seguito da altri post carichi d'ansia. "Credo che Ronaldo abbia detto alla dirigenza di voler essere pagato altri 100 milioni oppure non avrebbe partecipato”, ha provato a ironizzare qualcuno ma senza successo. "Ronaldo è diventato troppo importante per il lancio delle divise ora? Strano, considerando che tutto ciò che Al-Nassr vende sono le magliette di Ronaldo”, ha polemizzato un utente mentre i più hanno iniziato a sospettare che qualcosa non funzionasse.

"La Serie A? Morta. Poi...": Cristiano Ronaldo, la profezia horror: cancellati dagli arabi?

“Molto strano non includere Ronaldo”

E ancora tra i commenti: "Molto strano non includere Ronaldo, che è la più grande stella del campionato" è stato il pensiero più comune che ha unito i tifosi dell'Al Nassr, stupiti per non vedere il beniamino indiscusso della squadra e del calcio arabo. Da quando CR7 ha firmato per il club, è stato riferito che circa 400 delle sue magliette sono state vendute ogni singolo giorno. Difficile pensare che la sua assenza sia stata frutto di un caso o di una dimenticanza. Più facile pensare che sia stata programmata per ridargli ancor più risalto anche in una squadra che finalmente annovera altri campioni in rosa. Ma non tali da offuscare la figura di Ronaldo: la cui assenza è stata in grado di offuscare tutti i presenti.