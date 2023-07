Juve, "assalto del Bayern Monaco": trema Allegri, il big a un passo dall'addio

26 luglio 2023 a

Incrocio decisivo. Il Bayern Monaco sarebbe interessato a Wojciech Tomasz Szczęsny e ha già bussato alla Juve per il suo portiere, come rivela un articolo de La Repubblica. Nel frattempo Cristiano Giuntoli, tornato in anticipo dalla tournée negli Usa, è ora impegnato a dare una risposta al club bavarese. La cessione probabile di Sommer all'Inter e le incertezze sull'infortunio di Neuer, alle prese con la riabilitazione dall'infortunio alla gamba causato da un incidente sugli sci, mettono i bavaresi nella condizione di trovare un nuovo profilo per quel ruolo.

Sommer, l’Inter non vuole mettere più di 4-4,5 milioni

Il Bayern Monaco al momento è abbastanza scoperto in porta: Neuer è infortunato da gennaio e sta valutando ogni ipotesi, compresa quella estrema del ritiro, Sommer è sempre più vicino all'Inter, mentre il veterano Ulreich e il giovane Fruchtl non sembrano profili ideali per giocare con regolarità da titolari. Per questo Szczesny può essere un'opzione. Bisognerà vedere le richieste della Juventus, ma se Giuntoli è tornato prima, vuol dire che almeno la volontà di capire meglio domanda e offerta c’è. Per Sommer, rivela La Gazzetta dello Sport, l'idea dell’Inter è mettere sul tavolo 4-4,5 milioni, ovvero meno rispetto all'importo della clausola rescissoria, anche perché con Sommer c'è già l'accordo per un biennale con opzione sulla terza stagione.

Bild: il Bayern pensa a De Gea

Secondo Sport Bild, il Bayern Monaco potrebbe pensare, come vice Neuer, all’idea David De Gea, svincolato dal Manchester United dove ha lasciato il suo posto ad André Onana. I vertici del club vogliono chiedere all'entourage dell'iberico la sua disponibilità al trasferimento.