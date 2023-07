Gigi Buffon, clamoroso: dove va, una svolta totale

Renato Bazzini 29 luglio 2023 a

Svela SportMediaset che Buffon e Barzagli torneranno in Nazionale. Non da giocatori, beninteso, ma da dirigente il primo e allenatore il secondo. Il portiere, ormai 45enne, non si è ancora ufficialmente ritirato dal calcio giocato ma l’annuncio è nell’aria da qualche settimana: lo avrebbe confidato a persone a lui vicine. Il suo allenatore, Pecchia, ha lasciato un indizio, avendo il Parma iniziato il ritiro in assenza del capitano: «Ho grande rispetto per il suo silenzio e la scelta che farà sarà di spessore perché fa parte della storia del calcio italiano». E ha aggiunto: «Tutto quello che farà, lo farà in grande stile». Sembra suggerire il ritiro in favore dell'inserimento immediato nello staff della Nazionale. In quale veste? A Buffon è stato proposto il ruolo di capodelegazione che era di Gianluca Vialli ed è stato di Gigi Riva. Insomma, un’eredità piuttosto pesante che probabilmente solo il recordman di apparizioni (176) e di incontri disputati da capitano azzurro (80) può raccogliere senza tremare. Buffon ci starebbe pensando ma propenderebbe verso il sì.

Barzagli, invece, avrebbe già accolto la richiesta della Federazione e del ct Mancini di entrare nello staff della Nazionale maggiore in qualità di tecnico della fase difensiva. Mourinho disse che avrebbe dovuto tenere un corso in università e più o meno così sarà, ma gli studenti saranno i giocatori dell’Italia. L’impiego è incompatibile con il ruolo di talent per Dazn in cui Barzagli si è dilettato negli ultimi anni, infatti vi avrebbe già rinunciato in vista dell'imminente stagione sportiva e degli impegni della Nazionale: l’ex difensore della Juventus, campione del mondo nel 2006 come Buffon, sarebbe a disposizione del Mancio già per le decisive sfide di qualificazione a Euro 2024 contro Macedonia e Ucraina in programma il 9 e il 12 settembre.

Barzagli affiancherebbe gli assistenti Salsano e Gagliardi (reduce da annidi match Analyst) e il nuovo vice Bollini, promosso dopo la vittoria dell'Europeo con l’Under 19. Ad allenare quest'ultima andrà Corradi, l’Under 21 è destinata a Nunziata mentre Lombardo, in uscita dallo staff di Mancini, dovrebbe guidare l’Under 20 dopo il no di Chicco Evani.