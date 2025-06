Italia, "chi volete come Ct?": risposta-choc dello spogliatoio

Rino Gattuso è il principale candidato alla panchina della Nazionale italiana, in un momento di grande crisi tecnica e federale. L’esonero di Luciano Spalletti, dopo risultati deludenti agli Europei e nelle qualificazioni mondiali, impossibile non citare qui il 3-0 con la Norvegia, ha lasciato un vuoto difficile da colmare. In tanti a quanto pare hanno deciso di rifiutare la chiamata della federazione. Claudio Ranieri, inizialmente considerato il “salvatore della patria”, ha rifiutato per fedeltà alla Roma, mentre Stefano Pioli, di ritorno dall’Arabia Saudita, ha declinato per un accordo imminente con la Fiorentina. Un sondaggio nello spogliatoio azzurro, riportato da “Repubblica”, ha rivelato che i senatori della squadra preferirebbero Roberto Mancini come Ct, grazie al legame con i suoi ex giocatori (Donnarumma, Di Lorenzo, Bastoni, Barella), campioni d’Europa nel 2021.