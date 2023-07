Sophia Barclay, bomba sulla super-star del calcio: "L'ho visto fare se*** con un uomo. E poi..."

31 luglio 2023 a

a

a

Indiscrezioni scandalose su Neymar, il fenomeno brasiliano del Psg (ma probabilmente ancora per poco: la rottura con il club è stata netta ed appare del tutto irrisolvibile).

Indiscrezioni scandalose e uno tsunami sul calciatore. Ma la questione non è calcistica. Si parla dei tempi del Covid e di quanto sostenuto da Sophia Barclay, un'influencer brasiliana. Quest'ultima, infatti, sui social ha accusato il giocatore di aver organizzato dei party clandestini quando erano in vigore le restrizioni contro la pandemia.

Neymar? "Rifiuta di essere uomo": sesso e corna, la bomba più intima | Guarda

Ma non solo. La Barclay ha aggiunto di aver visto Neymar avere una relazione sessuale con un uomo. "Hanno fatto l'amore. Poi ci siamo messe in mezzo, io e un'altra ragazza. Ci siamo baciati tutti. Non c'erano limiti", ha raccontato la ragazza. E per fare in modo che di quella serata non si sapesse nulla, Neymar avrebbe anche fatto firmare una clausola di riservatezza a tutti gli ospiti. Clausola che la Barclay, però, non ha rispettato. E ora si attendono conferme, smentite e per certo un nuovo terremoto su Neymer.