Max Verstappen, la "resa" di Flavio Briatore: "Quello che dobbiamo accettare"

Trecentoquattordici punti in classifica piloti e la vittoria numero 45 in carriera a Spa. Un dominio quello di Max Verstappen in una stagione caratterizzata dalla noia. Alla sue spalle, distanziati nei secondi e in classifica mondiale, si sono piazzati il messicano Sergio Perez (compagno di team con 189 punti) e il monegasco Charles Leclerc (che corre su una Ferrari, 99 punti). “One man show, Max Verstappen ha dimostrato che la differenza non la fa solo la macchina ma la fa anche il pilota — ha commentato Flavio Briatore per Il Riformista — È partito dietro, ha recuperato, ha dato venti secondi a Perez. Abbiamo avuto 380mila spettatori sotto la pioggia per due giorni, entusiasti’’.

Proprio l’ex team principal di Benetton e Renault ha parlato degli spettatori come veri dominatori della scena di Spa, in grado di ballare e cantare anche sotto la pioggia: “Uno spettacolo nello spettacolo”. Sul resto c’è invece poco da dire: “Le McLaren sono naufragate, sparite — ha aggiunto Briatore — Hamilton è stato in corsa, per la Ferrari un buon terzo posto che è la dimostrazione che sta migliorando. Grande performance di Verstappen, in questo momento è imbattibile. Dobbiamo accettare che c’è questo grande campione che sta dominando”. Il campione del mondo non ha risentito della penalizzazione di cinque posizioni in griglia (per la sostituzione del cambio) e dopo soli 17 giri è riuscito a tornare davanti a tutti sulla pista di Spa.

Con la vittoria in Belgio, Veratappen ha rotto un altro record: si è preso l’ennesima vittoria in rimonta dopo essere partito in carriera da nove posizioni differenti in griglia — 1°, 2°, 3°, 4°, 6°, 7°, 9°, 10° e 14° — un primato che fino a oggi apparteneva solo a Fernando Alonso. Ma se le prestazioni di Verstappen da un lato portano curiosità — ci si chiede fino a dove possa arrivare — dall’altro portano una noia totale, perché l’olandese, di fatto, sta ammazzando il campionato. Ora c’è la pausa estiva, per quattro settimane, poi il GP d’Olanda, dove Mad Max vuole prendersi la vittoria anche di fronte al pubblico di casa. Poi, sarà la volta di Monza.