Max Verstappen ridicolizza i tecnici in radio: "Dai, così vi allenate un po'"

Non c’è niente da fare: questo Max Verstappen è una furia. E anche a Spa ha dato l’ennesima dimostrazione di forza, nonostante la partenza dalla sesta piazzola della griglia per le cinque posizioni di penalità dovute al cambio. Una vittoria portata a casa con relativa tranquillità da parte del 25enne di Hasselt, che però ha fatto vivere qualche attimo di preoccupazione al muretto della Red Bull, soprattutto nel finale di gara. Quando mancavano dieci giri alla conclusione della corsa, infatti, Verstappen, scherzando, ha aperto le comunicazioni in radio con la squadra mandando un messaggio che ha i crismi del delirio di onnipotenza. "Potrei anche spingere di più e facciamo un altro pitstop? Facciamo fare un po' di allenamento per i pitstop al box”.

Max vuole il giro veloce. L’ingegnere: “No, questa volta no”

Verstappen lo ha detto nel team radio con tono palesemente ironico, ma in quel quel momento non aveva ancora il margine di sicurezza sul secondo per poter effettuare l'ulteriore sosta ai box. Nonostante fosse una evidente provocazione da parte del due volte campione del mondo, la risposta del suo ingegnere di pista, Giampiero Lambiase (con cui ha battibeccato, anche aspramente, per tutto il weekend belga), è stata seria e lapidaria: "No! Questa volta no!”, ha difatti chiosato l’italo-britannico.

"Ho guardato Leclerc... è un disastro": Ralf Schumacher demolisce la Ferrari

Verstappen, altro record rotto (di rimonta). E Hamilton si è preso il giro veloce

Il terrore è che Verstappen replicasse a quanto fatto vedere nel finale del GP d’Austria quando, nonostante un margine tutt'altro che sicuro su Leclerc, si è fermato al penultimo giro per montare gomme soft e prendersi il punto aggiuntivo effettuando il giro più veloce della gara. Alla fine, è Hamilton che è rientrato ai box per montare medie fresche, realizzando il tempo nell’ultima tornata in 1’47”305. Un punto in meno per Max, che resta comunque l’autentico dominatore di questa stagione. E con il successo di domenica di rimonta da sesto in griglia, l’olandese si è preso l’ennesima vittoria in rimonta dopo essere partito in carriera da nove posizioni differenti in griglia — 1°, 2°, 3°, 4°, 6°, 7°, 9°, 10° e 14° — un primato che fino a oggi apparteneva solo a Fernando Alonso.