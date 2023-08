De Ketelaere, gode il Milan: asta impazzita, chi spunta per il belga

Roberto Tortora 02 agosto 2023 a

a

a

Dopo tanto acquistare, ora bisogna vendere, ma una cosa è certa: il mercato del Milan è dinamico e sempre in movimento. Il trio composto da Furlani, D’Ottavio e Moncada gioca su più tavoli per dare a Stefano Pioli una squadra competitiva e con più alternative. Accasato Rebic al Besiktas e in procinto di prendere il centrocampista americano Musah dal Valencia, sono altri due gli esuberi da sistemare: Junior Messias e, soprattutto, Charles De Ketelaere. La vera delusione del mercato estivo 2022 di Maldini e Massara. Inseguito a lungo, arrivato come nuovo golden boy della Serie A, ha disputato una stagione totalmente insufficiente, condita da un misero assist. Il belga è giovane, 22 anni appena, e i rossoneri devono capire se cederlo in via definitiva o mandarlo a giocare in prestito, sperando che ingrani finalmente la marcia giusta ai ritmi di un calcio più competitivo di quello di casa propria, quando era al Bruges.

Per CDK fin qui sono arrivati gli interessamenti di Aston Villa e PSV Eindhoven, due destinazioni che però non hanno convinto il giocatore ad un trasferimento. L’ultima a farsi avanti, quindi, è la Real Sociedad, che sta prendendo informazioni sull’attaccante per poter fare un’offerta ufficiale. Gli spagnoli ragionano su un prestito con diritto di riscatto, ma il Milan potrebbe gradire di più la cessione in via definitiva, accettando una minus-valenza non troppo pesante rispetto ai 35 milioni spesi e magari pattuendo un 15% di guadagni sulla futura rivendita. Diverso il discorso per Junior Messias, ora inevitabilmente chiuso da Chukwueze e Saelemaekers. Con il Torino era stato avviato un discorso di scambio: il brasiliano in granata, l’ivoriano Wilfried Singo in rossonero, ma la trattativa è in stand-by, anche perché il Diavolo gradirebbe i 5 milioni che il Besiktas sarebbe disposto ad offrire per l’esterno. Al contrario, Messias preferirebbe invece restare in Italia.

De Ketelaere, addio Milan: incredibile sorpresa, per il belga spunta la big di Serie A

Infine Divock Origi, altra delusione della stagione 2022/23. L’ex-Liverpool ha delle offerte dalla Premier League e dall’Arabia Saudita, il Milan lo ha preso a costo zero e farebbe comunque plusvalenza, oltre a liberarsi di un pesante ingaggio di 4 milioni di euro, si attende perciò solo l’offerta giusta che convinca l’attaccante. La ruota gira velocemente, insomma, il Milan corre e spera di piazzare i suoi esuberi, per consegnare all’allenatore anche un nuovo vice-Giroud e presentarsi ai nastri di partenza del nuovo campionato già pronto per poter puntare in alto. Il dna Milan, del resto, non mente mai.