Jannik Sinner, la rivelazione: "L'addio a Panichi e Badio? Quando l'ho deciso"

Dopo la rivoluzione nel suo team ha parlato Jannik Sinner, in occasione della conferenza stampa prima dell'inizio del torneo di Wimbledon. I cambiamenti nel team del numero uno al mondo non arrivano all'improvviso ma sono "una cosa già decisa da tempo. Finora mi sono sempre trovato bene e abbiamo fatto grandi cose, ma ho voluto fare qualcosa di differente e ora sono curioso di sapere cosa accadrà a Londra nelle prossime due settimane. Ho deciso di cambiare dopo Halle", ha spiegato l'altoatesino.

"Sono fiero di essere qui da numero uno e pronto per giocare a tennis". Riassume così la sua condizione Sinner, in vista dell'avvio di Wimbledon, con lui in campo martedì prossimo. "Ad Halle non avevo avuto molto tempo per riposare, è andata come è andata, non penso al passato - ha proseguito -. Mi sento in una condizione mentale ottimale e sono pronto a giocare".