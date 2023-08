Milan, delirio per Musah: "Voglio quella maglia", una scelta da brividi

02 agosto 2023 a

Sbarca oggi a Milano Yunus Musah, il 21enne centrocampista americano scelto da Pioli per il suo 4-3-3: il club rossonero e Valencia hanno chiuso una lunga trattativa trovando l’accordo a 18 milioni più 3 di bonus. Il ragazzo firmerà domani un contratto quinquennale a 2 milioni di euro netti a stagione e ha posto una curiosa clausola: ha preteso la maglia numero 80 in onore del suo idolo d’infanzia Ronaldinho. Verrà accontentato.

A Roma, nel frattempo, continua il mercato che Pinto, con il benestare di Mourinho e le limitate disponibilità economiche della proprietà americana, sta portando giudiziosamente avanti. La società giallorossa ha ripreso i contatti per Marcos Leonardo, attaccante classe 2003 del Santos considerato uno dei principali giovani talenti del calcio brasiliano. Già sondato dalla Lazio, il giocatore ha dato l’ok al trasferimento in giallorosso ma bisogna fare molto in fretta, questione di ore visto che il mercato in entrata in Brasile chiude stasera.

Nuova puntata nell’affaire Lukaku-Juventus: a grandi falcate, il bugiardone numero 1 del calciomercato sta prendendo la via di Torino. Il Pinocchio belga (30) è a un passo dal sostituire Dusan Vlahovic (23) alla Continassa dove non tutti sono felici e contenti, a parte Max Allegri che fa buon viso a cattivo gioco, sperando di fare e far fare a Madama un piacere: prendere il colosso ex Inter e realizzare una plusvalenza con la partenza, destinazione Londra-Chelsea, del serbo. Si stanno discutendo i dettagli sul conguaglio che i Blues dovrebbero inserire nell'operazione Lukaku: una cifra tra i 30 e i 40 milioni di euro. Troppi al momento ma se i Blues limiteranno le richieste a 25-28, colui che aveva detto «mai alla Juventus!» sarà il centrattacco della Juventus.

In tal modo il fronte d’attacco della vecchia Signora per il campionato, unico obiettivo insieme alla Coppa Italia, sarebbe formato da Chiesa, Milik, Kean, Weah e, appunto, l’ariete che mancava: Lukaku. Sarebbe, il condizionale è d’obbligo, perché se arrivasse un’offerta che non si può rifiutare per Federico Chiesa, il nuovo entourage della Juventus ci penserebbe. Da segnalare che un altro obiettivo di Allegri, ovvero il centrocampista ivoriano ex Milan, Franck Kessie (26), ha optato per l’Inghilterra: nella prossima stagione giocherà nel Tottenham. Dopo il rinnovo del contratto di Giacomo Raspadori (23) fino al 2028, il Napoli campione d’Italia è a un passo dal prolungamento dell’accordo sino al 2027 con Victor Osimhen (24): ieri il procuratore del nigeriano ha incontrato De Laurentiis per definire il valore della clausola di rescissione che dovrebbe essere intorno ai 150 milioni di euro, anziché i 200 richiesti da ADL: E mentre l’Inter faceva a la sua bella figura in campo contro il Psg, a Milano sia prosegue nella trattativa per portare Yann Sommer (34) in nerazzurro. Di ieri le parole di Tuchel, l’allenatore del Bayern Monaco: «Non è semplice per Yann, ha questo desiderio di andare all'Inter, ma ha un contratto con noi e, al momento, è il nostro portiere». L’affare in stand-by può risolversi a giorni.