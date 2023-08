Juve, 30 milioni sul piatto: "C'è il primo sì", per Allegri il colpo-scudetto

09 agosto 2023 a

In attesa di capire come andrà a finire con Romelu Lukaku, con un suo approdo a Torino che comporterebbe la cessione di Dusan Vlahovic al Chelsea, la Juventus sembra intenzionata a fare sul serio con Nicolò Zaniolo. Passato al Galatasaray nella scorsa sessione di mercato, l’esterno azzurro tornerebbe volentieri in Italia dopo essere stato scaricato dalla Roma. Ha però una clausola rescissoria dal valore di 35 milioni.

I turchi vorrebbero che venisse pagata per intero, dato che hanno acquistato Zaniolo soltanto 6 mesi fa e non vorrebbero privarsene così velocemente. La Juve sarebbe però disposta a mettere sul piatto una trentina di milioni, ovvero una cifra vicina alla clausola. Un’offerta che il Galatasaray potrebbe prendere in considerazione, dato che nello stesso ruolo di Zaniolo ha acquistato quest’estate Tete: ciò significa che i turchi avrebbero l’eventuale sostituto già in casa. La Juve ha però sempre il problema di dover vendere prima di poter acquistare.

Ecco perché Zaniolo è comunque legato all’esito della trattativa con il Chelsea: la Juve conta di portare a casa Lukaku e i soldi da girare al Galatasaray per assicurarsi le prestazioni dell’ex Roma. Per quanto concerne il centrocampo, i bianconeri hanno visto sfumare gli obiettivi Milinkovic-Savic e Kessie, finiti entrambi in Arabia. Un nome valido potrebbe essere quello di Amrabat, ma la Fiorentina pretende almeno 25 milioni per lasciarlo partire.