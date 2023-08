Lazio, raid in Premier League: un colpo da urlo per i biancocelesti?

Federico Strumolo 10 agosto 2023 a

Cesare Casadei ha vent’anni, un talento fuori dal comune e non rientra, almeno per la prossima stagione, nei piani del Chelsea. Tre elementi che lo rendono l’oggetto del desiderio di tante squadre in questa sessione di calciomercato. E sebbene la stella delle nazionali giovanili italiane, vincitore del premio di miglior giocatore all’ultimo Mondiale Under 20, sembrasse a un passo dal Leicester, club appena retrocesso in seconda divisione inglese, il suo futuro potrebbe essere in Italia. Il Genoa lo sogna da settimane, la Lazio si è inserita nelle ultime ore, tanto da far vacillare il prodotto del settore giovanile dell’Inter, il quale aveva già dato il proprio consenso al trasferimento al Leicester.

Insomma, i biancocelesti (che sono a un passo dal concludere con la Juve per il ritorno di Lorenzo Pellegrini) sperano nel colpo di coda (ma solo in prestito: il Chelsea non vuole vendere Casadei), mentre continuano a lavorare per Samuele Ricci (21 anni) del Toro. L’ex Empoli è il preferito per la regia di Maurizio Sarri, ma i granata vogliono 25 milioni di euro e si sono spazientiti per l’atteggiamento della Lazio, che non avrebbe ancora presentato un’offerta soddisfacente. Il club di Claudio Lotito, intanto, si avvicina a Frederik Ronnow (31), individuato come profilo ideale per il ruolo di secondo portiere: c’è l’ok del danese, manca quello dell’Union Berlino, che chiede 4 milioni.

Dopo una prima parte di mercato nell’ombra, la Lazio vuole accelerare, esattamente come il Napoli, che ha preso Jens Cajuste (23) dallo Stade Reims per 10 milioni e continua a spingere per Gabriel Veiga (21) del Celta Vigo: la prima offerta da 30 milioni è stata rifiutata, Aurelio De Laurentiis ne ha presentata una nuova da 33 milioni e spera nel sì degli spagnoli. Veiga, tra l’altro, rappresenterebbe il sostituto di Piotr Zielinski (29), il quale ha già un accordo con l’Al Ahli per un triennale da 15 milioni a stagione: il Napoli chiede 35 milioni, contro i 23 milioni offerti dai sauditi. Sempre dall’Arabia potrebbe presto arrivare un rilancio per Victor Osimhen (24), che però gli azzurri vorrebbero tenere, rinnovandogli il contratto: per convincere De Laurentiis servono 200 milioni.

Parlando di attaccanti, è in uscita dall’Atalanta Luis Muriel (32), per il quale nelle ultime ore si è fatto sotto l’Eintracht Francoforte. Il colombiano è un obiettivo anche della Roma, che corteggia pure l’altro centravanti nerazzurro Duvan Zapata (32), considerate le difficoltà ad arrivare a Marcos Leonardo (20) del Santos (ma il ragazzo spinge per la soluzione giallorossa). A salutare Bergamo saranno anche Joakim Maehle (26), verso il Wolfsburg per 12 milioni, ed Emmanuel Latte Lath (24), in chiusura al Middlesbrough. In entrata, invece, la Dea spera di regalare presto Wilfried Singo (22) a Gian Piero Gasperini: c’è l’intesa con il Torino per 7 milioni più il cartellino di Brandon Soppy (21), manca l’accordo con quest’ultimo. Un ex Atalanta, intanto, potrebbe andare al Torino, dato che Ruslan Malinovskyi (30) è un obiettivo dei granata (ma c’è la forte concorrenza del Besiktas), mentre il Verona chiude per l’arrivo di Federico Bonazzoli (26) dalla Salernitana e il Bologna si avvicina all’attaccante del Basilea Dan Ndoye (22). Infine, una notizia dall’Inghilterra: l’ex Milan Lucas Paquetá (25) è a un passo dal Manchester City per un affare con il West Ham da 80 milioni.