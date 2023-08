Juve, cori assordanti contro Romelu Lukaku: rivolta allo Stadium

10 agosto 2023 a

L’avevano ribadito con uno striscione ironico: "Lukaku resta a Milano, il secondo portiere già lo abbiamo” (https://www.liberoquotidiano.it/news/sport/36595264/romelu-lukaku-striscione-tifosi-juventus-resta-milano-abbiamo-gia-secondo-portiere.html), ora però i tifosi della Juve sono tornati a dirlo anche durante l’amichevole in famiglia tra prima squadra e primavera allo Stadium: ”Noi Lukaku non lo vogliamo", un messaggio che è stato recapitato forte e chiaro pochi minuti dopo l'inizio della partitella. I tifosi si sono schierati contro l'acquisto del belga, richiamato all'ordine da Pochettino per allenarsi insieme al Chelsea. La sua situazione è tutt'altro che definita, ma da Torino lo stadio ha detto la sua, alla presenza di tutta la dirigenza bianconera arrivata per assistere alla partita.

I tifosi durante l’amichevole: cori ancora contro Lukaku

L'attaccante ex Inter non è tra gli idoli della tifoseria, che più volte lo ha bersagliato e non vuole privarsi di Vlahovic. E così dagli spalti i bianconeri hanno provato a indirizzare l'andamento del mercato, lanciando un segnale fortissimo alla società: Lukaku non è il benvenuto e l'idea di scambio con il Chelsea ha fin qui generato solo tanti mal di pancia. L'infortunio di Nkunku ha portato il club inglese a riconsiderare tutta la situazione, nonostante Pochettino non volesse reintegrare il belga all'interno della rosa. Intanto Big Rom si allena al centro sportivo di Londra per la prima volta dopo il rientro dal prestito all'Inter, in attesa di capire come si svilupperà il suo futuro. Ma nella sua possibile nuova destinazione tutta la tifoseria si è sbilanciata, dando anche un suggerimento sul profilo al quale affidare l'attacco.

Al primo gol di Vlahovic parte il coro: “Dusan, Dusan”

Al primo gol di Vlahovic, poi, è partita l'ovazione del pubblico, accompagnata dai cori "Dusan, Dusan". Anche in questo caso non ci sono stati dubbi: lo scambio per i tifosi non è un'idea da prendere in considerazione e, piuttosto di puntare sull'esperienza di Lukaku, i bianconeri vogliono ancora scommettere sul serbo ex Fiorentina. La partitella in famiglia si è trasformata in un termometro che ha restituito gli umori e le sensazioni di tutto l'ambiente. Mentre Lukaku è ancora a Londra, in attesa di capire cosa ne sarà del suo futuro.