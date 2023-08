Moises Caicedo, 127 milioni non bastano? La fucilata di Roberto De Zerbi

Fabrizio Biasin 12 agosto 2023 a

L’incredibile affare Moises Caicedo merita qualche riga di approfondimento. Questo ragazzo ecuadoriano è un valido centrocampista del Brighton, la squadra di Premier League allenata da Roberto De Zerbi. Piace a molti, al punto che a gennaio l’Arsenal ha fatto carte false per portarlo a casa. Ma il Brighton ha detto no.

Nei mesi successivi il giovanotto (21 anni) ha trovato un accordo sulla parola con il Chelsea, solo che poi si è intromesso il Liverpool. Sembrava proprio che dovesse finire agli ordini di Klopp per la cifra senza senso di 127 milioni di euro, solo che all’ultimo il simpatico frugoletto pare che ci abbia ripensato e si sia nuovamente accordato con il Chelsea, ovviamente a cifre che immaginiamo siano destinate a crescere ulteriormente. In attesa da capire come finirà registriamo le parole di mister Roberto De Zerbi: «Ho già dimenticato Caicedo. Comprate i nostri giocatori ma non la nostra anima». Ti vogliamo bene Robbé.