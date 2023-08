Neymar in Arabia, conferme clamorose dal Psg: cifre pazzesche

14 agosto 2023 a

a

a

L'Arabia si prende anche Neymar. Il brasiliano, da tempo in rotta con il Psg, ha trovato un accordo con l'Al Hilal. Ma secondo l'Equipe, il più prestigioso giornale sportivo di Francia, la novità è che in queste ore è stata trovata una intesa economica anche tra i due club. Il brasiliano ex Santos, che con Messi e Suarez ai tempi del Barcellona ha formato il tridente offensivo più iconico e letale degli Anni Dieci, è pronto a sbarcare nella doratissima Saudi Pro League come fiore all'occhiello del già faraonico calciomercato del club biancoblu, che ha già portato nel deserto star del calcio europeo come l'ex laziale Milinkovic Savic, l'ex napoletano Koulibaly (dal Chelsea) e il brasiliano Malcom dallo Zenit. Ma Neymar, ovviamente, sia pure ormai in fase calante da anni, è un'altra cosa.

L'operazione è stimata in circa 80 milioni di euro, che potrebbero lievitare a 100 comprendendo i bonus. Per il giocatore, un biennale-monstre da 160 milioni di euro con opzione sul terzo anno. A 31 anni una offerta irrinunciabile, viste anche le motivazioni sportive prossime allo zero dopo i 6 anni a Parigi fatti sì di 118 gol in 173 partite complessive, ma con più ombre che luci visti i fallimenti in Champions League: nel 2017 l'ex baby prodigio del calcio mondiale, erede designato di Messi, era stato strappato al Barça per 222 milioni di euro proprio per coronare il sogno di grandeur europea di Al Thani. Non è andata proprio così, ma O Ney potrà consolarsi comunque.