Il ciclista senza braccia vince il Campionato? Cosa gli regalano, clamorosa gaffe

Clamorosa gaffe al Campionato del Mondo di Ciclismo su Strada a Glasgow: ad aggiudicarsi il titolo della gara il ciclista spagnolo paralimpico Ricardo Ten Argiles che, dopo aver conquistato sei medaglie durante l'evento, di cui tre d'oro, ha ricevuto un premio giudicato da molti inadeguato. Il 48enne convive con una condizione disabilitante: in passato ha subito l'amputazione delle braccia e di una gamba a causa di un gravissimo incidente avvenuto in giovane età. Da giovanissimo, infatti, entrò in contatto con alcuni cavi dell’alta tensione e riportò ustioni del terzo grado sul 75 per cento del corpo.

Quale premio gli è stato consegnato al termine del Campionato? Un orologio da polso di origine svizzera. I commenti feroci da parte degli utenti non si sono fatti attendere sul web. Nonostante questo, Ten Argiles ha comunque espresso gratitudine senza alimentare polemiche. "Grazie per aver creduto in questo super mondo dell’inclusione", ha scritto su Twitter. Poi, rispondendo a un utente, ha sottolineato: "Per me sarebbe stato più umiliante se non me l’avessero dato".

Prima dei successi nel ciclismo, il 48enne ha intrapreso un ottimo percorso anche nella disciplina del nuoto paralimpico. Ora si starebbe preparando per il Campionato Europeo di Ciclismo su Pista, con l'obiettivo di partecipare ai Giochi Paralimpici nel 2024.