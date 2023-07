Sandro Tonali, gaffe al Newcastle: "No, era più grande"

13 luglio 2023 a

È diventato virale il video della prima visita alle strutture del Newcastle di Sandro Tonali. La collaboratrice del suo agente aveva l’intenzione di elogiare gli spazi dedicati agli allenamenti, ma evidentemente non ha pensato che il centrocampista veniva dal Milan, uno dei club più importanti del mondo. “Anche al Milan la palestra era così grande?”, “No, era più grande”, è stato il botta e risposta tra i due che ha fatto divertire parecchio i social.

Dopo essere diventato il giocatore italiano più pagato di sempre, con il Newcastle che ha sborsato quasi 80 milioni per convincere il club rossonero a cederlo, Tonali è stato accolto benissimo. Nel corso del giro con la fidanzata Giulia Pastore si è infatti presentato Kieran Trippier, 32enne veterano della nazionale inglese. “Se hai bisogno di aiuto - ha detto a Tonali - io sono sempre qui. Solo per aiutarti a sistemarti, so quanto sia difficile trasferirsi in un altro Paese, quindi sono qui se hai bisogno d'aiuto, per quanto riguarda la città, la squadra o qualsiasi altra cosa, sono qui”.

Una bella accoglienza, quella di Trippier, che poi si è rivolto direttamente alla compagna di Tonali: “Vale soprattutto per te, perché mia moglie ha avuto difficoltà in Spagna. Prima ti sistemi tu, prima si sistema lui, quindi questa è la cosa più importante”.