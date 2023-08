Tg5, clamorosa gaffe su Temptation Island: "Cosa vedremo stasera"

01 agosto 2023 a

Piccolo scivolone per il Tg5. Nell'edizione delle 20 di lunedì 31 luglio, Elena Guarnieri incappa in una gaffe. Colpa di Temptation Island, ossia il programma più visto dell’estate. Peccato però che sembra che il funzionamento di Temptation Island non sia chiaro a tutti. Nemmeno al TG5 che ne lancia la puntata. Durante Prima Pagina, breve anteprima del notiziario serale, la conduttrice, ricordando l’ultimo appuntamento con il reality, ha detto: "Tra poco… scopriremo la coppia vincitrice di questa edizione tra le 2 rimaste ancora in lizza".

Ma il programma non è affatto una gara. Nonostante le coppie rimaste all’ultima puntata siano solo 2. Intanto è novità di questi giorni che Cesara Buonamici, mezzobusto del tiggì, sarà opinionista di un altro reality Mediaset, il Grande Fratello. A riguardo la giornalista ha detto chiaro e tondo: "Mi è stato chiesto di portare me stessa nel nuovo programma, non certo di essere altro. Non avrebbe senso. È evidente però che questa nuova posizione mi trova compressa tra due sentimenti".

Eccoli: "Da una parte esiste qualche preoccupazione per un impegno del tutto nuovo, in un campo nuovo, per temi nuovi. Dall’altra c’è la spinta a sperimentare un modo per rinnovarsi, per uscire da schemi consolidati e ritrovarsi in un’esperienza inedita, però con la fortuna del bagaglio precedente di decenni di lavoro giornalistico. Insomma aggiungo e non taglio".