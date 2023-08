Milan, la bomba sull'attaccante: "Richiesta alla Juventus"

17 agosto 2023 a

Un attaccante, il Milan, lo prenderà. Resta da capire chi. Si parla di un esubero da una big internazionale, da accaparrarsi a fine mercato, magari poche ore prima del gong del 31 agosto quando prezzi e pretese dei top club europei si abbasseranno. Oppure, è la pista emersa in queste ore, si potrebbe fare un tentativo in anticipo, che ha del clamoroso. Sportmediaset parla di un interessamento dell'ad Furlani e dell'addetto mercato Moncada per Moise Kean, attaccante della Juventus. Qualcosa in più di un vice-Giroud.

L'azzurro, 23enne ex baby prodigio delle giovanili bianconere, piace molto a mister Max Allegri che lo scorso anno lo ha preferito spesso e volentieri a Dusan Vlahovic. Difficile, dunque, che il tecnico livornese accetti di privarsene a cuor leggero, considerandolo assai duttile e in grado di ricoprire sia il ruolo di centravanti sia quello di punta "di sacrificio", alla Mandzukic per intenderci. Ma i conti della Signora non sono propriamente ottimi e se il Milan decidesse di investire "cash" una cifra superiore ai 20 milioni di euro l'affare potrebbe andare in porto.

Con De Ketelaere ufficialmente in prestito all'Atalanta per 3 milioni (con diritto di riscatto che se esercitato dalla Dea porterebbe l'affare a 30 milioni complessivi nell'estate 2024) e Colombo che, in ogni caso, sembra indirizzato verso un'altra squadra di A in prestito, pare essere ancora in pista la carta a sorpresa: Lukaku, in uscita certa dal Chelsea, potrebbe tornare a interessare il Diavolo, soprattutto se i Blues, dopo gli affari Loftus Cheek e Pulisic, accettassero formule di pagamento dilazionate.

A Stefano Pioli però restano anche altri ruoli scoperti. A centrocampo se Krunic dovesse andare al Fenerbahce si andrà su Dominguez del Bologna. Per il ruolo di quinto difensore (che numericamente sostituirà Gabbia, ma che sul campo potrebbe insidiare anche Kjaer nelle gerarchie del reparto) il greco Keriakoulis del Paok sembra favorito sull'argentino Pellegrino dell'Atletico Platense (che piace anche alla Sampdoria). Ostacolo, non facile da sormontare, la richiesta da Salonicco: 10 milioni di euro, troppi.