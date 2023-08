Juventus massacrata dal Sassuolo: "Infastiditi", salta il colpo-scudetto

19 agosto 2023 a

a

a

Il mercato della Juve si complica e di parecchio. Lì davanti Max Allegri vuole a tutti i costi Berardi dal Sassuolo. Uno di quei giocatori che negli ultimi tre anni è sempre andato in doppia cifra. Il giocatore, secondo alcune indiscrezioni, vorrebbe cambiare aria, ma per il Sassuolo sarebbe uno choc dato che rappresenta da tempo l'anima della squadra di cui è capitano. La Juve avrebbe offerto circa 20 milioni e una contropartita tecnica, ma il Sassuolo aveva chiesto almeno 30-35 milioni di euro.

E ora arriva l'ira del ds neroverde, Giovanni Carnevali, che mette nel mirino proprio i bianconeri avvisandoli che ormai il tempo è davvero scaduto: "C'era un principio di trattativa, la Juve aveva mostrato interesse per lui e noi avevamo aperto alla cessione. Ma non è arrivata alcuna offerta ufficiale e io aveva avvisato sia Giuntoli che i procuratori di Berardi, non saremmo potuti andare oltre il 17 agosto perché poi non avremmo avuto il tempo di trovare il sostituto. Quindi Berardi resta".

"Sedotti e abbandonati": Inter, cosa sta succedendo davvero

Carnevali, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, continua: "Per noi la valutazione era superiore ai 30 milioni di euro e avevamo chiarito che non ci interessava inserire giocatori nella trattativa visto che abbiamo già cambiato tanto a livello di rosa. Però da parte nostra c'era la disponibilità a parlare per trovare insieme la formula, apertura massima perché volevamo accontentare Domenico: la testimonianza è che avevamo già trovato il sostituto". Infine spiega cosa è andato storto nella trattativa: "Nessuno si è più fatto sentire, e non abbiamo ricevuto offerte ufficiali. Capisco che possano avere fatto altre valutazioni alla Juve ma è giusto che ognuno faccia ciò che vuole, noi togliamo Berardi dal mercato. Sono infastidito dal comportamento bianconero perché da parte nostra c'è sempre stata apertura, forse sarebbe stato meglio parlare prima con noi e poi con i procuratori del giocatore".