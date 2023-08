Juventus, Bonucci? Non è finita: chi vogliono cacciare

18 agosto 2023 a

La Juve vuole piazzare gli ultimi esuberi prima della chiusura del mercato. Se Leonardo Bonucci è finito ai margini, inseguito dall’Union Berlino, dall’Ajax e dalla Lazio, Cristiano Giuntoli vuole cedere anche Frabotta e Pjaca: il laterale piace a Sampdoria, dove ritroverebbe Pirlo, e Bari, l’attaccante è seguito dal Pisa, mentre all'estero c'è la candidatura dei turchi del Basaksehir. Intanto è ufficiale il passaggio di Luca Pellegrini alla Lazio così come Rovella.



Uno degli ultimi colpi in uscita dei bianconeri, che hanno beneficiato anche per avere una discreta somma da investire eventualmente sul mercato. Prima di loro, Giuntoli era stato capace di vendere a titolo definitivo Zakaria al Monaco per 20 milioni di euro, pagabili in quattro esercizi dal club francese, ma anche Arthur alla Fiorentina in prestito oneroso con diritto di riscatto.

Juve, Pellegrino al Milan spinge Facundo Gonzalez alla Samp

Solo McKennie, dopo il prestito al Leeds, ha saputo inserirsi di nuovo nella Juventus giocandosi le sue possibilità di permanenza convincendo Allegri a farlo restare in bianconero. Facundo Gonzalez invece finirà alla Sampdoria in prestito, dopo che i blucerchiati dovrebbero essersi visti soffiare Marco Pellegrino della Platense: oggi, venerdì 18 agosto, è in programma un incontro tra il presidente del club argentino e i vertici rossoneri a Casa Milan. La Sampdoria sembrava avanti, ma alla luce dello sprint milanista ora cambia strada. Per questo l’uruguaiano ex Valencia sembra ora a un passo. Ci rimetterebbe così sono la Salernitana — che nei giorni scorsi si era fatta avanti per Gonzalez — ma anche il Pisa che aveva provato ad inserirsi nell'affare. A breve si può chiudere.