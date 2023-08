Marcell Jacobs, niente finale dei 100 metri: "Dai tempi duri...", cosa farà adesso

20 agosto 2023 a

Due gare consecutive senza infortunio sono probabilmente il massimo a cui poteva aspirare Marcell Jacobs da questi Mondiali di atletica in corso a Budapest. Reduce da un infortunio grave, il campione olimpico in gara non è riuscito a qualificarsi per la finale dei 100 metri: pur avendo migliorato il tempo fatto registrare nelle batterie, Jacobs è arrivato quinto nella sua semifinale in 10’’05.

Jacobs ai Mondiali di Budapest: partenza da incubo, tifosi sotto choc | Video

Semifinale che è stata dominata da Noah Lyles in 9’’87: l’americano è apparso in grande forma e pure in controllo, probabilmente ha margini per correre i 100 metri in un tempo ancora migliore. Alla finale si qualificano i primi due di ogni semifinale e i due migliori tempi assoluti: ciò vuol dire che per Jacobs il ripescaggio è matematicamente impossibile. “Oggi è andata molto meglio di ieri, sapevo che non era facile. Ci ho messo quello che potevo ma mi mancava gareggiare”, ha dichiarato Marcell ai microfoni Rai.

“Potevo stare a casa ma ho deciso di metterci la faccia, non ho paura di essere sconfitto e so che questo non è il mio valore. Ora grande impegno con la staffetta. Stare tanto tempo senza gareggiare e fare il mondiale non era facile, ma torno in albergo soddisfatto anche se c'era la voglia andare in finale per un titolo che so essere mio. Dai tempi duri arrivano gli uomini forti”.