De Ketelaere, imbarazzo-Milan: “Miracolato dal Gasp”, decisivo all'esordio

In attesa del debutto ufficiale del Milan, per i tifosi rossoneri l’estate diventa sempre più triste. Come se non bastasse vedere Sandro Tonali al settimo cielo per il trasferimento in Premier League e subito in rete all’esordio con il Newcastle, adesso c’è anche da digerire l’esordio memorabile di Charles De Ketelaere. Proprio lui, l’oggetto misterioso che ha giocato 33 partite ed effettuato 22 tiri senza mai segnare.

Troppo molle, la versione vista al Milan: forse non è riuscito a reggere il peso delle enormi aspettative con cui era arrivato a San Siro. Di sicuro Pioli non ha insistito più di tanto con lui, relegandolo a un ruolo di comparsa. Passato in prestito all’Atalanta, il belga sembra aver subito giovato della cura miracolosa di Gasperini: entrato nel secondo tempo, ha subito colpito la traversa di sinistro, dopodiché ha segnato di testa il gol del vantaggio.

Atalanta che ha poi raddoppiato con Zortea e si è assicurata la prima vittoria del campionato, imponendosi per 2-0 sul difficile campo del Sassuolo. Riportando al gol il fantasma rossonero il Gasp ha subito messo la firma su un primo capolavoro: adesso viene il difficile, ottenere continuità di prestazioni da parte di De Ketelaere. Le premesse sono ottime, questa volta…