De Laurentiis, il video rubato allo stadio: la bestemmia che fa girare tutti

Aurelio De Laurentiis è finito suo malgrado in un video che sta diventando virale sui social. Non è semplice ricostruire il contesto, di certo c’è che il presidente del Napoli si è lasciato sfuggire una sonora bestemmia all’interno dello stadio del Frosinone. Pare che De Laurentiis si sia innervosito dinanzi alla curiosità e all’insistenza di alcuni tifosi che avrebbero voluto scattare una foto con un calciatore.

È possibile che si tratti di Cheddira, che il Napoli ha acquistato dal Bari e poi girato proprio al Frosinone, come annunciato dopo la prima partita di campionato, che la squadra di Rudi Garcia ha vinto per 3-1 senza particolari difficoltà. Infastidito dall’invadenza dei tifosi, De Laurentiis avrebbe reagito alzando la voce: qualcuno ha immortalato giusto un paio di secondi, quelli in cui si sente il presidente del Napoli bestemmiare. Secondo alcune testimonianze De Laurentiis ha rischiato addirittura di essere denunciato da uno dei suoi interlocutori.

Tra l’altro già durante la partita il presidente aveva attirato l’attenzione: le telecamere di Dazn si erano soffermate sulla sua espressione. De Laurentiis è infatti stato ripreso sbadigliare in maniera palese: annoiato o solamente stanco? C’è da dire che il Napoli ha fatto un’ottima partita, non lasciando scampo agli avversari: il risultato finale sarebbe potuto essere anche più netto.