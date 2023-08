Milan, bordata pesante di Ancelotti: "Champions? Non può competere"

25 agosto 2023 a

Carlo Ancelotti scatenato. Il tecnico del Real Madrid in una recente intervista non usa toni teneri per Milan e Napoli. Ai microfoni di Radio Serie A, Carletto punge rossoneri e partenopei in vista anche della partenza della Champions: "Difficile che possa tornare a trionfare in Europa perché nel calcio l'aspetto economico è molto importante e competere con chi ha più disponibilità è difficile. Se non si possono comprare i giocatori più forti bisogna fare una programmazione molto più a lungo termine - ha commentato a Radio Serie A - e anche se il Milan quest'anno ha preso giocatori di ottimo livello migliorando la rosa, competere ai massimi livelli è difficile", afferma parlando dei rossoneri.

Poi in chiave mercato ridimensiona Osimhen: "Osimhen è uno degli attaccanti più forti in Europa, ma non ci abbiamo mai pensato. Con l'arrivo di Bellingham abbiamo pensato di sopperire in altro modo all'addio di Benzema".

Infine parla anche di Paolo Maldini e dello strappo con il Milan: "Il milanista per forza di cose è affezionato a Paolo Maldini, figurati uno come me che l'ha avuto da capitano come allenatore. L'addio ha portato delusione, ma ovviamente il club va avanti e resta solo il dispiacere per una bandiera che si allontana dal rossonero. Per la sua conoscenza e capacità può fare quello che vuole nel calcio in futuro".