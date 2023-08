Juve, no a Lukaku: "Grosso ritorno", chi può essere il nuovo (vecchio) bomber

26 agosto 2023 a

a

a

Alvaro Morata vuole fortemente la Juve e farebbe di tutto per lasciare Madrid e ritornare a Torino. Il centravanti spagnolo è legato ai bianconeri, colori che ha vestito già due volte, e, secondo La Stampa, sta pressando l’Atletico per lasciarlo andare. Allegri lo apprezza e lo riprenderebbe volentieri con se: un’idea last minute degli ultimi giorni di mercato, nel momento in cui dovesse liberarsi un posto in attacco e — come probabile che sia oramai — non dovesse andare in porto l'operazione Lukaku, sempre più diretto verso la Roma che è riuscita a far aprire il Chelsea sull’ipotesi del prestito con diritto di riscatto.

Di Maria, veleno e fango sulla Juve: "Non vale molto", scoppia il caso

Morata, il ritorno alla Juve dipende da Kean: il Fulham ci prova

L’Atletico Madrid però non fa sconti alla Vecchia Signora, come si legge ancora su La Stampa: vuole i 21 milioni di euro della clausola rescissoria, richiesta che in questi mesi ha già frenato Inter, Milan e Roma che avevano sondato lo spagnolo. L’arrivo di Morata a Torino, però, dipende anche dall’uscita di Kean, che ha dato disponibilità a cercare una soluzione lontano da Torino. Soluzione che verrebbe accolta con favore da tutte le parti in causa, come impongono i paletti finanziari di un’estate all’insegna dell’austerità. Sull’ex Everton c’è il Fulham, e per lui si tratterebbe dunque di un ritorno in Premier League. Ma Giuntoli parte da una richiesta di 40 milioni, seppur disposto a trattare con il club londinese che al centro dell’attacco ha appena perso Mitrovic, volato in Arabia per oltre 50 milioni di euro.