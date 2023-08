L'Inter prepara il botto finale: chi arriva al posto di Pavard, cambia tutto

Federico Strumolo 27 agosto 2023 a

L’Inter continua a prendersi la scena in questo finale di calciomercato. Definito il ritorno di Alexis Sanchez (34 anni) a parametro zero, e la contemporanea partenza di Joaquin Correa (29), passato al Marsiglia in prestito con diritto di riscatto (che può diventare obbligo, per un affare complessivo da 12 milioni di euro), l’amministratore delegato Beppe Marotta vuole accontentare il tecnico Simone Inzaghi con il difensore. Non è certo un segreto che il principale obiettivo sia Benjamin Pavard (27), ma la trattativa che prima sembrava vicina alla conclusione, rischia di complicarsi. Il Bayern Monaco, infatti, non intende lasciar partire il francese senza aver prima trovato un sostituto («Pavard mi ha chiesto la cessione ma la richiesta è arrivata molto tardi e questo mi ha sorpreso. Benjamin è molto importante, serve un sostituto che dia garanzie, noi dobbiamo pensare agli interessi del club» dice il tecnico dei bavaresi Thomas Tuchel). Una situazione che innervosisce l’Inter, tanto da convincere il club nerazzurro a imporsi una data limite, individuata in lunedì, oltre la quale non aspettare più. Senza una fumata bianca per quel giorno, l’Inter virerebbe su altri profili e un nome buono può essere quello di Peer Schuurs (23) del Toro, valutato 30 milioni (la stessa cifra che l’Inter investirebbe su Pavard).

Se i nerazzurri sono molto attivi, lavora anche la Juventus, soprattutto in uscita. In questo fine settimana è prevista la chiusura per il doppio prestito al Frosinone di Matias Soulé (20) e Kaio Jorge (21), mentre ha subìto un rallentamento la trattativa con l’Union Berlino per Leonardo Bonucci (36; la Lazio osserva interessata). Per quanto riguarda i movimenti offensivi della Vecchia Signora, invece, Domenico Berardi (29) continua a sperare nel trasferimento, ma c’è da convincere il Sassuolo, mentre la prima scelta in caso di addio di Moise Kean (23) resta Alvaro Morata (30), il quale ha una clausola rescissoria da 20 milioni. Clausola, ma da 35 milioni, presente anche nel contratto di Beto (25) con l’Udinese. Sul centravanti portoghese nei giorni scorsi è piombato l’Everton, con un’offerta da 25 milioni più bonus per arrivare a 30: i friulani non fanno sconti, gli inglesi sono avvisati.



Sono giorni importanti anche per la Lazio, che vuole completare il proprio centrocampo. A Marsiglia attendono una proposta per Matteo Guendouzi (24), dopo che i biancocelesti hanno trovato l’accordo con il giocatore. Intanto è ufficiale il trasferimento dalla Salernitana di Luigi Sepe (32), il quale sarà il nuovo secondo portiere di Maurizio Sarri. Pensa alla difesa, invece, il Torino, che tratta per Isak Hien (24) del Verona e Oumar Solet (23) del Salisburgo. Il Monza chiude per Jean Akpa-Akpro (30) dalla Lazio e Mate Antunovic (19) dall’Hajduk Spalato, mentre il Lecce accoglie Rémi Oudin (26), tornato dal Bordeaux dopo il prestito della passata stagione. In serie B, infine, la Sampdoria pensa al ritorno di Stefano Okaka (34), attualmente svincolato.