Roberto Mancini, nuovo ct dell'Arabia Saudita: ecco il contratto milionario

L'ex tecnico dell'Italia Roberto Mancini è il nuovo ct dell'Arabia Saudita: adesso è ufficiale. I rumors si sono diffusi subito dopo le sue dimissioni, presentate alla Federcalcio tramite pec. La presentazione del nuovo allenatore è fissata per domani pomeriggio alle 17, ore locali, le 16 in Italia. E avrà luogo in un hotel della capitale saudita.

Mancini firmerà un contratto fino al 2027, percependo uno stipendio intorno ai 25 milioni all’anno, esentasse. Il debutto avverrà l’8 settembre a Newcastle contro la Costa Rica. A seguire, il 12 settembre, il match contro la Corea del Sud. Poi a novembre partiranno le qualificazioni al Mondiale del 2026. Ancora da chiarire, invece, quale sarà la composizione dello staff che lo accompagnerà in questa nuova avventura.

Gli azzurri, dal canto loro, hanno scelto Luciano Spalletti come nuovo allenatore, che ha firmato un contratto fino al 2026. Un arrivo che il Presidente della FIGC Gabriele Gravina ha accolto con grande entusiasmo: “Diamo il benvenuto a Spalletti, la Nazionale aveva bisogno di un grande allenatore e sono molto felice che abbia accettato la guida tecnica degli Azzurri. Il suo entusiasmo e la sua competenza saranno fondamentali per le sfide che attendono l’Italia nei prossimi mesi”.