Juventus-Bologna, Vlahovic risponde a Ferguson: allo Stadium finisce 1-1

È terminata 1-1 la sfida tra Juventus e Bologna, gara valida per la seconda giornata di Serie A. Lewis Ferguson con un diagonale preciso al 24' su assist di Zirkzee sblocca il risultato, nella ripresa al 35' Vlahovic pareggia i conti di testa su splendido cross di Iling-Junior. In precedenza all'attaccante serbo era stato annullato un gol per posizione di fuorigioco di Rabiot. I bianconeri salgono così a quota 4 punti, mentre gli emiliani ottengono il loro primo punto in campionato. Dopo il match è scoppiata la bufera sui social per un presunto rigore non dato contro la Juventus. I tifosi rossoblu si sono scatenati, anche perché quello avrebbe potuto essere il secondo gol della serata. Cosa che avrebbe permesso al Bologna di chiudere la partita.

Finita in parità anche l'altra partita di serie A delle 18 e 30: la Fiorentina va avanti 2-0 ma si fa rimontare fino al 2-2 dal Lecce nella gara valida per la seconda giornata di Serie A. Viola avanti dopo pochi minuti, al 3', con il colpo di testa di Nico Gonzalez su assist di Duncan. Proprio il centrocampista ghanese firma il raddoppio al 25' su invito di Arthur. Nella ripresa i pugliesi reagiscono e acciuffano il pareggio grazie ai gol di Rafia al 4' e di Krstovic al 31'. Entrambe le squadre salgono così a quota 4 punti in classifica.