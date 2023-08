Inter, Fabrizio Ravanelli, bomba su Lukaku: "Meglio Pavard..."

30 agosto 2023 a

a

a

L'arrivo di Pavard all'Inter ha acceso l'entusiasmo dei tifosi nerazzurri. Il reparto arretrato avrà una certezza nell'ex Bayern e Inzaghi dunque avrà una rosa all'altezza per essere competitivi sia in campionato che in Champions. E a offrire un punto di vista chiaro sul mercato dei nerazzurri è stato Fabrizio Ravanelli, ex attaccante della Juventus, che ai microfoni di TvPlay ha sottolineato la mossa all'ultimo minuto dell'Inter: "Lukaku, per la mia idea di calcio, non mi fa impazzire. E’ più importante Pavard per il team nerazzurro. Il francese è un vincente, visto che ha vinto ovunque ha giocato. Ha esperienza a livello internazionale. Se è vero che non sarebbe arrivato con l’acquisto di Lukaku, allora l’Inter è stata davvero fortunata".

Insomma per Ravanelli l'acquisto di Pavard va a completare l'Inter che può mettersi alle spalle il caso Lukaku che tanto ha fatto tribolare la società nerazzurra e i tifosi in questa lunga e infuocata sessione di mercato.

Lukaku a Roma, i tifosi in delirio: l'incredibile coro quando scende dalla scaletta | Video

Vedremo se la profezia di Ravanelli troverà riscontri sul campo. L'Inter ha iniziato la stagione nel migliore dei modi con due vittorie con Monza e Cagliari che la pongono allo stesso passo di Milan e Napoli. La stagione sarà lunghissima e dunque l'arrivo di Pavard potrebbe essere decisivo.