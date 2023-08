Taremi-Milan, salta tutto? "Chi si è messo in mezzo", non è il Porto

31 agosto 2023 a

a

a

Potrebbe saltare all’ultimo minuto l’affare tra il Milan e Mehdi Taremi. L’inserimento di qualche intermediario ha complicato le cose, come già accaduto all’Inter con Lazar Samardzic. La stessa situazione si sta ripetendo anche con il club rossonero, che ha ricevuto nuove richieste economiche dalla punta iraniana a causa dell’ingresso nella trattativa del procuratore Jorge Mendes.

Inter, doppio colpo dell'ultim'ora? Inzaghi prepara la corazzata, nomi pesantissimi

La pretesa è di commissioni più alte e uno stipendio di base diverso per Taremi, che sembrava disposto ad accontentarsi di 1,5 milioni a stagione: pare che adesso abbia chiesto il doppio. Dalle parti del Milan filtra pessimismo sulla buona riuscita dall’affare: i discorsi tra le parti non si sono interrotti, ma ogni ora che passa l’attaccante iraniano si allontana dai rossoneri. Un imprevisto che non ci voleva proprio per il Milan, dato che il calciomercato è ormai agli sgoccioli. Al momento le possibilità che si ripeta quanto accaduto tra l’Inter e Samardzic sono alte.

"Ecco chi non ha voluto Lukaku all'Inter": bum, ciò che nessuno ha mai detto

Stefano Pioli è stato interrogato sulla trattativa riguardante Taremi nel corso della conferenza stampa pre-partita: “Ho dei dirigenti talmente capaci che tra ieri e oggi non li ho sentiti, perché sanno che sto preparando la partita. Non so cosa stanno facendo. Oggi non m'interessa, domani sera sì. Sono molto contento e soddisfatto della squadra che ho. Domani sera vedremo”.