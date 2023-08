Inter, ecco chi non ha voluto Lukaku: il retroscena inedito

30 agosto 2023 a

Lukaku alla Roma. Si è chiusa con l'arrivo a Ciampino del giocatore belga la storia più travagliata di questo calciomercato d'agosto. Ma ora, a giochi chiusi, emergono alcuni retroscena su quanto accaduto subito dopo la finalissima di Champions e le trattative di Lukaku per trovare spazio in un altro club abbandonando prima l'Inter e poi il Chelsea.

Come ricorderete bene, Lukaku sarebbe rimasto in silenzio per un lunghissimo periodo, proprio mentre diventava rovente il calciomercato intorno al suo nome. E in quel periodo di silenzio, Lukaku stava trattando il suo trasferimento alla Juventus. Una circostanza che ha fatto infuriare i dirigenti dell'Inter.

Lukaku non rispondeva al cellulare e di fatto si è reso irreperibile per parecchi giorni. Ma a quanto pare l'attaccante non rispondeva alle telefonate dei suoi compagni. Lautaro Martinez in testa. E così, secondo quanto rivelato da un retroscena di Sky Sport, Lukaku sarebbe rimasto fuori dai piani nerazzurri per il muro eretto dallo spogliatoio. A quanto pare alcuni giocatori avrebbero chiesto alla società di non proseguire nella trattativa dato che Lukaku non rispondeva al telefono nemmeno ai compagni. Un dettaglio questo emerso solo ora e che va a riscrivere la storia di questo trasferimento alla Roma arrivato all'ultimo minuto.