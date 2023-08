Inter, doppio colpo dell'ultim'ora? Inzaghi prepara la corazzata

31 agosto 2023 a

Il mercato dell'Inter potrebbe non essersi chiuso con Benjamin Pavard. Il "braccetto" francese arrivato dal Bayern Monaco blinda la difesa di Simone Inzaghi, ma il mister nerazzurro avrebbe chiesto ancora qualche puntello per completare il centrocampo. E così il duo Marotta-Ausilio, che fin qui hanno condotto una campagna acquisti a saldo zero o quasi, pagata praticamente con la cessione di Onana al Manchester United e tagli pesanti sul fronte monte ingaggi, si è messo al lavoro per un possibile doppio colpo in chiusura di sessione.

Domani, venerdì 1 settembre, si chiude la finestra e bisogna accelerare. Secondo la Gazzetta dello Sport, Inzaghi vorrebbe un mediano "fisico" in grado di sostituire come caratteristiche Gagliardini (andato al Monza) e un regista vero e proprio. Il reparto, già folto, spicca per qualità e "incursori" ma Asllani come vice Calhanoglu non convince del tutto. E così, il "gigante" potrebbe essere Tanguy Ndombele, in uscita dal Tottenham e lo scorso anno comprimario nel Napoli scudettato. Il regista invece sarebbe Maxime Lopez del Sassuolo, play "tascabile". I due non sono alternativi, essendo diametralmente opposti, ma complementari.

Proprio Asllani, pagato 14 milioni di euro all'Empoli un anno fa e mai entrato in pieno nelle rotazioni di Inzaghi, potrebbe essere scambiato con Lopez anche per trovare più minutaggio: la formula sarebbe scambio di prestiti. La vera priorità del mister come detto però sarebbe quella di avere un rosa un centrocampista robusto, di peso: Ndombele può arrivare, ma anche in questo caso a costo zero. Se non si troverà una quadra con il Tottenham, Inzaghi alla fine potrebbe consolarsi tenendo in rosa Agoumé, almeno fino a gennaio.