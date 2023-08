Bonucci all'Union Berlino: quanto lo ha pagato la Juve per andarsene

31 agosto 2023 a

Con il calciomercato in dirittura d’arrivo, Leonardo Bonucci si è accordato con l’Union Berlino. Un’ottima notizia per tutti, con la Juventus che si libera di un calciatore diventato un peso e con Bonucci che invece ha trovato una squadra che disputerà la Champions League proprio nella stagione in cui i bianconeri sono rimasti fuori dall’Europa. Il difensore firmerà un contratto annuale, con la Juve che pagherà parte del suo ingaggio.

L’arrivo in Germania è previsto già in serata, dato che Bonucci è stato intercettato in partenza all’aeroporto. “Ci sarà modo per salutare i tifosi”, si è limitato a dichiarare il difensore, che ha preferito l’Union Berlino alla Lazio, che pure si era interessata a lui e poteva offrirgli la Champions League. Evidentemente Bonucci ha scelto di cambiare aria per un anno, che potrebbe essere l’ultimo della sua carriera. In Germania il difensore troverà anche Robin Gosens, che si è trasferito all’Union in questa sessione di calciomercato.

Messo fuori rosa dalla Juventus, alla fine Bonucci si è convinto a cambiare squadra. Domani, venerdì 1 settembre, si sottoporrà alle visite mediche che precederanno la firma del contratto annuale: la Juventus si è impegnata a pagare una parte dell’ingaggio al difensore; circa 3,5 milioni lordi saranno infatti a carico dei bianconeri.